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Daha önce de yapmışlar! Müşteriler için çıplak fotoğrafları paylaşıp...

DHA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 19:50 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 19:50

Aydın'da polis ekiplerince, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak fuhuş yaptıkları tespit edilen 6 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılmış 6 şüphelinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 hesap tespit etti. Saat 08.30 sıralarından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 

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