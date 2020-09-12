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Daha dalındayken 20 ülkeye ihraç ediliyor! Sıraya girdiler...
Konya'da yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özellikler sayesinde tadı ve aroması diğer türlerden farklı olan elmalar, daha dalındayken 20 ülkeye ihraç ediliyor.
Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi'nde 19 yıl önce Hollanda'dan getirdiği fidanlarla elma bahçesi kuran Musa Tutar, "İyi Tarım Uygulamaları" ile yetiştirdiği meyveleri dünya pazarına sunuyor.