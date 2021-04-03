Daha bitmedi! İstanbul dahil birçok ilde başlıyor, hafta boyunca...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Meteoroloji tarafından haftalık yeni rapor yayımlandı. Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarken perşembe günü yeniden azalacak. Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. İşte 4 - 10 Nisan hava durumu tahmin raporu....

Yeni haftaya hava sıcaklıkları artacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Fakat perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları tekrar azalacak.

İzmir, Antalya, Pazar günü yurdun kuzey ve batı kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Ankara Bursa ve birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Şanlıurfa 'da ise pazar günü hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.

Pazartesi günü yurdun kuzey ve batı kesimini etkisi altına alan sağanak yağış yayılıyor. Şanlıurfa, Mardin Siirt ve Batman dışında yurt genelinde yağışlı ve bulutlu bir hava etkili olacak.

Kırklareli, Rize, Artvin, Sağanak yağış salı günü yurdu terk edecek. Yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Bursa, Edirne Tekirdağ , Çanakkale, Balıkesir Bolu , Karabük, Kastamonu , Gümüşhane, Bayburt Ardahan ve Kars 'ta sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise artacak. Antalya ve İzmir'de hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak.

Çarşamba günü sağanak yağış gittikçe etkisini azaltıyor ama İstanbul'u terk etmiyor. Ege'nin kıyı bölgelerinde ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Çarşamba günü yurdu terk eden sağanak yağış perşembe günü yine etkisini gösterecek. Haca sıcaklıklarının düşeceği perşembe günü yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında olacak.