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Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü

DHA |  02 Ekim 2020 Cuma - 18:32 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 18:35

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi.


Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağda Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü ifadelerini kullandı.Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusunda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistana doğru kaçtığı ifade edildi.
 

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