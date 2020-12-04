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Dağlık Karabağ savaşı için Rusya'dan kritik itiraf: "Bizim için felaket! Türkiye kazandı"
Ermenistan karşısında Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan ve dengelerin yeniden belirlendiği Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Rus basını ve Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. Açıklamalarda "Bizim eğittiklerimiz, Türklerin eğittiklerine yenildi" denildi. İşte Rusya'dan gelen son dakika itirafı