Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ kimin kontrolünde, Dağlık Karabağ bölgesi haritası...

Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışmalarından ardından sıkıyönetim ilan eden Azerbaycan, bugün de kısmı seferberlik ilan etti. Azerbaycan tarafından verilen bilgiye göre, "Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kısmi seferberlik ilan edildi." denildi. Seferberlik ilanından sonra, Dağlık Karabağ nerede, Dağlık Karabağ kimin? Sorularında artış oldu. İşte Dağlık Karabağ haritası…

Dağlık Karabağ bölgesi ilan edilen seferberlik sonrası merak edilen yerlerden biri oldu. Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi, Dağlık Karabağ nerede, haritadaki konumu ne? Sorularına tanıt arandı. Peki, Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ kimin kontrolünde?

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE, KİMİN?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.