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Dağlık Karabağ'da Rus asker hayatını kaybetti!

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 23:43 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 23:43

Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.
 
Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.
 
Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.
 
Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

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