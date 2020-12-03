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Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 13:49 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 13:49

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında 2 bin 783 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği açıkladı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti." açıklamasını yaptı.
 
Azerbaycan'da, Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım "Zafer Günü",  8 Kasım'a alındı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer Günü" olarak  belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği  için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi. 
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın  yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından  "Zafer Günü" ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin  kurucusu ve Türk dünyası tarihine adı altın harflerle kazınmış büyük şahsiyet  Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı.
 
Açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci  sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının  kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı vurgulandı.
 
Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 10 Kasım tarihinin Atatürk'ü anma günü  olduğunu dikkate alarak "Zafer Günü"nün tarihinin değiştirilmesi yönünde karar  aldığı kaydedildi.
 
Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi  Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı,  Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı  hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a  çekildiği bildirildi.
 
Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4  kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.
 
Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de  boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.
 

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