Dağlardan tezgaha! 10 lira

Kütahya'da, ormanlık alanlarda çalıya benzeyen bir ağaçta yetişen alıç, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Kalp, şeker, varis ve karaciğerde oluşabilecek rahatsızlığa iyi geldiği bilinen alıç, vücuttaki damarları temizleyerek kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Kış mevsiminin habercisi olan ve mayhoş tadıyla ilgi gören alıç, köylüler için de gelir kaynağı oluyor.

Kütahya'da ormanlık alanlarda kendi kendine yetişen alıç, kentteki tezgahlar ve aktarlardaki yerini aldı. Birçok faydası olduğu bilinen alıç, çok tercih edildiğini ifade eden aktar İdris Doğan (50), kilosunun ise 8- 10 lira arasında satıldığını söyledi. Doğan, "Aşağı yukarı 15 yıldır aktar işiyle uğraşıyorum. Ama köylü olup da aktariyenin içinde olmayan hiç kimse yoktur. Muhakkak ki köylülerin hepsi doğduğundan beri doğal yöntemlerle tedavi olmak ister. Eskiden doktora gitmek için bir sürü masraf ediyorduk. Alıcın faydaları saymakla bitmez. Alıç sirkesi fermente olduğu için direkt kalp damarlarını ve varise faydaları var. Alıç aynı zamanda şekeri düşürür ve yüzdeki benekleri siler. Kılcal damarları ve karaciğeri hızlı çalıştırdığı için bütün vücuda faydası saymakla bitmez. Varisten kalp damarlarına, atardamarı düzene sokmasından göz damarlarına kadar alıcın faydası var" dedi.

'SAĞLIK ŞAKAYA, GIRGIRA GELMEZ'

Alıçın kalp kapakçıkları ve damarlar için doğal bir ilaç olduğuna dikkat çeken Doğan, meyvenin yaş veya sirke olarak tüketilebildiğini ifade ederek, "Atardamarı düzenler. Karaciğeri çok güzel çalıştırır, akciğeri temizler ve kuru öksürüğü dahi temizler. Ama vatandaşlarımız bir hafta kullanınca hemen iyileştim deyip, hemen bırakıyor. Bu doğal ürünleri hicri ay başında başlayıp da 21 gün kullanmak lazım. 21 günden fazla da kullanmayacaksın. Doktor nasıl ilaç yazıyorsa bunu da 21 gün kullanacaksın ve iyileşeceksin. Bu gırgıra, şakaya gelecek bir durum değil, sağlık . Vatandaşlarımız alıcın faydalarını biliyor olsa, Kütahya’da yüksek yerlerde yetişen bu köylünün elindeki alıcın kilosu 25- 30 liraya çıkar. Türkiye’nin her yerinde yetişebilir ama yüksek yerlerin hem oksijen hem de lezzet bakımından meyveleri ve alıçları çok lezzetli oluyor" diye konuştu.

'DAĞDAN TOPLAYIP PAZARDA SATIYOR'