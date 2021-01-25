Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti. Durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren kişiler yardım istedi. İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bıraktığı, kayıp 3 kişiyi bulmak için yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.
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Dağda mahsur kalan 3 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı
DHA | 25 Ocak 2021 Pazartesi - 1:32 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 1:32