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Daft Punk'tan şoke eden karar! Böyle açıkladılar

DHA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 21:00

Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık müzik serüveninin ardından ayrıldıklarını açıkladı.


Dünyaca ünlü Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık müzik serüvenin ardından ayrıldıklarını açıkladı. Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi ayrılma nedenlerine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. 1993 yılında müzik hayatına başlayan Daft Punk, 1997’de çıkardıkları ilk albümleri ‘Homework’ ile geniş çaplı hayran kitlesi edinmişti. Grubun son çıkan albümü ‘Random Access Memories’ albümü, son on yılda en çok satan dans müziği albümü olmuştu.

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