31 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.39 EURO 9,0920 0.31
USD 7,3960 0.17 ALTIN 449,360 0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

DAEŞ üyesi İzmir'de yakalandı

DHA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 1:02 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 1:02

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Ö.E.A.'nın Kuyucak Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak bir adreste E.Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
 

ETİKETLER

İzmir DAEŞ jandarma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.