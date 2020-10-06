Dacia'larda değişim yaklaştı

Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan ikonik modellerini tamamen yeniledi. Her üç modelin de yerden yüksekliği artarken, Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile yeni görünüme kavuştu.Yeni Logan ise artan uzunluğu ve daha eğimli ön camı ile dinamik bir görünüme sahip oldu. Markanın yeni Y şeklindeki LED ışık imzası, her üç modele de kullanılıyor.Tüm donanım seviyelerinde standart özellik olarak sunulan LED farlar gece görüşünü de artırıyor.



Sürüş destek sistemleri



Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Logan güçlendirilmiş yapıları ile güvenlik seviyesini yukarı taşırken, eCall gibi yeni sürüş destek sistemlerini standart sunacak.Benzinli motor ürün gamında yeni CVT otomatik şanzımanın yanı sıra sade, güvenilir ve ekonomik bir çözüm olan ECO-G benzinli/LPG çift yakıt sistemi de sunulmaya devam edecek. Araçlar 2021'de ülkemize ithal edilecek.