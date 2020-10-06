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Dacia'larda değişim yaklaştı

06 Ekim 2020 Salı - 17:57 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 17:57

Yeni Sandero, Sandero Stepway ve yeni Logan yenileniyor. Araçlar 2021 ilk çeyrekte Türkiye'ye geliyor.


Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan ikonik modellerini tamamen yeniledi. Her üç modelin de yerden yüksekliği artarken, Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile yeni görünüme kavuştu.Yeni Logan ise artan uzunluğu ve daha eğimli ön camı ile dinamik bir görünüme sahip oldu. Markanın yeni Y şeklindeki LED ışık imzası, her üç modele de kullanılıyor.Tüm donanım seviyelerinde standart özellik olarak sunulan LED farlar gece görüşünü de artırıyor.


Sürüş destek sistemleri

Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Logan güçlendirilmiş yapıları ile güvenlik seviyesini yukarı taşırken, eCall gibi yeni sürüş destek sistemlerini standart sunacak.Benzinli motor ürün gamında yeni CVT otomatik şanzımanın yanı sıra sade, güvenilir ve ekonomik bir çözüm olan ECO-G benzinli/LPG çift yakıt sistemi de sunulmaya devam edecek. Araçlar 2021'de ülkemize ithal edilecek.

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