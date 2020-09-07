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Dacia'larda değişim rüzgarı

07 Eylül 2020 Pazartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 16:04

Dacia; Sandero, Sandero Stepway ve Logan’ın üçüncü nesillerini tanıtıyor. Tamamen yenilenen Sandero, Stepway ve Logan 29 Eylül 2020’de görücüye çıkacak.


Önceki nesillerinin karakterini koruyarak yenilenmesi planlanan modellerde yine ön planda erişilebilir fiyatlar olması öngörülüyor. Logan ile tek bir modelden başlayan  Dacia markası  15 yıldan bu yana önemli satış rakamlarına ulaştı. Yenilenen Sandero  yine sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön cam ve alçak tavana sahip. Yerden yüksekliği ise artacak. 
 
Logan yeniden tasarlandı  
 
Yeni Sandero Stepway ise Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkacak. Tamamen yeniden tasarlanan Logan’ın silueti ise daha dinamik olacak.Y biçimindeki ön ve arka farların Dacia’nın yeni ışık imzasını oluşturması hedefleniyor.  
 

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