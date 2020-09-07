Dacia'larda değişim rüzgarı

Dacia; Sandero, Sandero Stepway ve Logan’ın üçüncü nesillerini tanıtıyor. Tamamen yenilenen Sandero, Stepway ve Logan 29 Eylül 2020’de görücüye çıkacak.

Önceki nesillerinin karakterini koruyarak yenilenmesi planlanan modellerde yine ön planda erişilebilir fiyatlar olması öngörülüyor. Logan ile tek bir modelden başlayan Dacia markası 15 yıldan bu yana önemli satış rakamlarına ulaştı. Yenilenen Sandero yine sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil , bir önceki nesle göre daha eğimli ön cam ve alçak tavana sahip. Yerden yüksekliği ise artacak.

Logan yeniden tasarlandı

Yeni Sandero Stepway ise Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkacak. Tamamen yeniden tasarlanan Logan’ın silueti ise daha dinamik olacak.Y biçimindeki ön ve arka farların Dacia’nın yeni ışık imzasını oluşturması hedefleniyor.