Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Dacia fiyat listesi! ÖTV indirimli araçlar ve fiyat listesi…

Dacia fiyat listesi (ÖTV sonrası)

6 modelde matrah düzenlemesi kaynaklı indirim uygulanırken, 5 modelde matrah kaynaklı olmayan indirimler söz konusu.

Fiat da fiyatlarını güncelledi

Fiat, tüm modellerinde 52 bin 300 TL'ye varan indirimler getirdi.

288 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP EASY modeli düzenlemeyle birlikte 241.100 TL'ye geriledi.

307 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Lounge modeli ise 51 bin TL'lik indirimle 256 bin 900 TL'ye düştü.

Egea HB Urban ve Lounge paketlerinde ise 50 bin 600 TL ile 52 bin 300 TL arasında indirim uygulandı.

Egea'nın Cross modelinde de 49 bin 100 TL'ye kadar bir indirim var.