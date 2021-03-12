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Dacia ekonomik elektrikli "Spring"i yola çıkardı!

12 Mart 2021 Cuma - 1:54 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 1:54

Yeni Dacia Spring Fransa’da devlet teşvikli 12.403 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak.


Ekonomik elektrikli otomobili Yeni Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşacak.Yeni Dacia Spring’in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek. Business versiyonu ise Mart 2021’den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1.100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022 yılından itibaren yollarda olacak. SUV görünümüne sahip %100 elektrikli otomobil olan Yeni Dacia Spring, WLPT verileriyle 230 km’lik (şehir içi 305 km) menziliyle çoğu şehir içi ve şehirler arası sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor. Aracın önümüzdeki dönemde türkiye'ye ithali de planlanıyor.

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