Dacia Duster yenileniyor!

2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster yenileniyor. . Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa'da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor.

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor.

2 yeni multimedya sistemi



Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor. Media Display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı. Dizel dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman ile sunulacak.

Benzinlilerde TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman ,TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman,TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman yer alacak. Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG, ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman yer alacak.