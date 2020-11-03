D614G virüs nedir? D614G koronavirüs mutasyonunu daha mı bulaşıcı?

D614G virüs nedir? D614G mutasyonu nedir? Dünyadaki etkisi devam eden SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonunun ortaya çıktığı ve orijinal versiyondan daha bulaşıcı olduğu aktarıldı. Houston, Teksas'taki bir hastanede 5.000'den fazla Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir araştırmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün D614G adı verilen bu değiştirilmiş versiyonundan kaynaklandığı belirtildi. Ortaya atılan teoriye göre, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyon, orijinal corona virüsten daha bulaşıcı.

ABD’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi. ABD’nin Teksas eyaletinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün ‘D614G’ adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Peki, D614G virüs nedir? D614G mutasyonu nedir?

D614G VİRÜS NEDİR?

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston şehrinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün 'D614G' adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.

D614G, dünya çapında insanları etkileyen en yaygın koronavirüs türü olarak biliniyor ve ilk olarak Avrupa'da Şubat ayında ortaya çıktı. Uluslararası sosyal hareketlilik ve insanların yoğun olarak Çin'den farklı ülkelere seyahat etmesi, bu varyantın haftalar içinde kıtaya ve Amerika, Avustralya ve Asya'ya yayılmasına neden oldu. ABD'de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.

Şu anda dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.