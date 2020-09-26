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D vitamininin corona riskini azalttığı tespit edildi

DHA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 16:42

ABD'deki yeni bir araştırmaya göre, yeterli D vitamini seviyesine sahip hastaların corona virüs (Covid-19) kaynaklı enfeksiyon riskinin diğer hastalara kıyasla daha düşük olduğu tespit edildi.


ABD’de Boston Üniversitesi tıp fakültesinin yeni araştırmasında, D vitamini yeterliliği olan kişilerin corona virüs kapma ve ölme olasılığının düşük olduğu tespit edildi. PLOS One adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, corona virüs rahatsızlığıyla hastaneye yatırılan 235 hastadan D vitamini düzeylerini ölçmek için kan örnekleri alındı. 40 yaşın üzerindeki hastalarda, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanların, eksik olan hastalara göre ölme olasılığının yüzde 51'den daha düşük olduğu belirtildi.
 
Kısa süre önce yeterli D vitamininin corona virüse yakalanma riskini yüzde 54 azaltabileceğine yönelik başka bir çalışma yayımlayan Dr Michael Holick, vitaminin üst solunum yollarını etkileyen diğer virüslere karşı da yardımcı olabileceğini savunuyor.

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