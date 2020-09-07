D vitamini nelerde var? D vitamini olan sebze, meyve ve besinler…

İspanya’da Covid-19 hastalığına çare olarak doktorlar tedaviye güneşle destek oluyor. İspanyol doktorlar yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarını plaja götürüp bol güneş ve iyotlu temiz hava aldırmaya başladı. Söz konusu haberin ardından D vitamini ile ilgili aramalar arttı. Peki, D vitamini nerelerde var? Hangi sebze ve meyvede D vitamini var?

Avrupa'da Covid-19'un en fazla yayıldığı ülkelerden olan İspanya'da salgına karşı alınan tedbirler 21 Haziran'da sonlandı. Yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği ve yarım milyon vakanın görüldüğü ülkede salgın tüm Avrupa'da olduğu gibi kuvvetli geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. İspanyol doktorlar son güneşten yararlanmak için corona hastalarını plaja götürüp, temiz hava aldırıyor.

D Vitamini Olan Sebzeler

Havuç

Brokoli

Mantar

D Vitamini Bulunan Yiyecekler

Dana Ciğeri

Somon ve Uskumru Balığı

Yumurta Sarısı

GÜNEŞTEN IŞININDAN FAYDALANMAMAK D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

D vitamini eksikliği birçok farklı nedenden ortaya çıkmaktadır. Bunların başında güneş ışığından yeteri kadar faydalanamama gelmektedir. Aynı zamanda yetersiz beslenme ve takviye olarak D vitamini almamak da eksikliğe yol açmaktadır. Obezite, kronik hastalıklar ve genetik faktörler de D vitamini eksikliğinin görülmesinde etkin rol oynamaktadır.

D vitamini eksikliği zaman içerinde osteoporoz görülmesine neden olur. Uykusuzluk ve sürekli yorgunluk hissi psikolojik tabanlı hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Bunların dışında bazı kanserler, kalp damar hastalıkları, diyabet ve tansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasında da D vitamini eksikliğinin etkisi görülmektedir.

15 DAKİKA GÜNEŞLENME ÖNERİSİ

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla güneşin ultraviyole ışınlarından mayıs ayından başlayarak kasım ayına kadar yararlanılabileceğini bildiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, bu aylar arasında 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneşe çıkmak gerektiğine işaret etti. Sönmez, şunları söyledi:

"D vitaminin en önemli kaynağı güneştir. Vücudumuzun gövde kol bacak gibi geniş yüzeylerinin maruz kalması önemli. Bazen ellerini güneşe açıp bekleyen kişileri görüyorum. Bunlardan D vitamini üretilmez. D vitamini üretmenin yolu, günde 15 dakikalık güneşe maruz kalmaktır. Bu sırada güneş koruyucu krem de kullanmamak gerekiyor. Ülkemizde cilt kanseri korkusuyla güneş kremleri çok fazla kullanılıyor. O saatlerde güneşe çıkılmıyor. Günlük 15 dakika yeterli. Güneş kremini yüzümüze ve ellerimize her zaman sürelim. Yüzümüz ve ellerimiz bizim D vitamini sentezleyebileceğimiz yerler değil. En fazla cilt kanserinin görüldüğü yerlerdir. En akılcısı yüzümüzü ve ellerimizi her zaman korumak gövdemizi de 15 dakika güneşe tutmak olacaktır."