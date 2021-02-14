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D vitamini koronavirüs ölümlerini azaltabilir

14 Şubat 2021 Pazar - 16:32 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 16:32

İspanya’da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60’a azaltabileceğini ortaya koydu.


İspanya’da D vitaminin koronavirüs üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60’a azaltabileceğini ortaya koydu. 
 
Barselona’daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60’a kadar azaltabileceğini gösterdi.
 
 
İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda ‘acele edilmesi’ gerektiğini de belirtti.
 
 

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