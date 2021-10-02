D Vitamini eksikliği hastalıklara karşı riski artırıyor!

Kış mevsiminin kendini göstermesiyle birlikte risk grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini, vazgeçilmez bir kalkan görevi görüyor. Ancak “Güneş ışığı vitamini” olarak da bilinen ve bağışıklığın korunmasında etkili bir rol oynayan D vitamini ihtiyacını karşılamak, güneş ışığından mahrum kaldığımız şu günlerde giderek zorlaşıyor. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu güneş ışığından yeterince yararlanamadığımız bugünlerde “D Vitamini” ihtiyacının nasıl karşılanacağını anlattı.

Kış mevsimi kendini gösterirken, havaların soğuması gribal enfeksiyon ve Covid-19 vakalarının artmasını da beraberinde getirdi. Uzmanlar özellikle varyant virüslere karşı uyarıda bulunurken halk, salgında yeni dalgalanmalar yaşanmasından endişe ediyor. Özellikle ileri yaşlardaki insanların daha çok etkilendiği gerçeği, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin yetişkinler ve yaşlılarda Covid-19 dâhil çok sayıda hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerken koronavirüse karşı mücadelede bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı “D Vitamini” ihtiyacının güneş ışığından yeterince yararlanamadığımız bu günlerde nasıl karşılanacağı sorusunun yanıtı Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu’ndan geldi.

KALSİYUM VÜCUDUMUZA D VİTAMİNİ İLE TUTUNUYOR

Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “D vitamini ile kalsiyum, kemik sağlığı ve bağışıklık için güçlü bir rol oynuyor. Yaş ilerlemesine bağlı olarak kemiklerdeki kalsiyum miktarında azalmalar meydana geliyor. D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştiriyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besin olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş özel peynirlere yönelmeleri tavsiye ediliyor” dedi.

İLERİ YAŞLARDA SAĞLIKLI BESLENMEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Garipağaoğlu, yaşlılık döneminde sağlıklı ve yeterli beslenmenin hastalıkların önlenmesinde ve yaşam kalitesinin artmasında önemli bir rol oynadığını söyleyerek yaşlı bireylerin fiziksel olarak da aktif olmalarının önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Garipağaoğlu; “İlerleyen yaşla birlikte vücutta birçok fizyolojik değişikliğin olduğu, tat, koku ve görme duyularının zayıfladığı, metabolizmanın yavaşladığı, emilimin azaldığı, diş kayıplarının olduğu, iştahın değiştiği, aile ve arkadaş çevresindeki kayıplarla yalnızlık duygusunun artığı, osteoporoz başta olmak üzere pek çok hastalığın ve ilaç kullanımının arttığı bilinmektedir. İşte bütün bunların sonucunda yaşlı bireylerin yetersiz ve dengesiz beslendikleri, tükettikleri besinlerde de seçici oldukları, daha çok yumuşak ve sulu besinleri tercih ettikleri bir gerçektir” dedi.

Besinlerin D vitamini ile zenginleştirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Garipağaoğlu, “Yaşlı bireylerin hem bağışıklık sistemlerini güçlendirmek hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kış aylarında D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeleri önemlidir. Son yıllarda yetersizliği yaygın olan ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen D vitamininin önemine ilişkin toplum bilincinin oluşturulması ve güneşin bol olduğu ülkeler dâhil olmak üzere tüm dünyada besinlerin vitamin D ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.” diye vurguladı.