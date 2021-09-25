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ÇYDD burs başvurusu başladı mı, burs başvurusu nasıl yapılır? ÇYDD bursu ne kadar?

25 Eylül 2021 Cumartesi - 12:31 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 12:31

Yüz yüze eğitim başladı, üniversiteler de ekim ayında yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak. Eğitim masraflarını karşılamak için öğrencileri burs araştırması da başladı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ile birlikte vakıf ve kurumların burs başvuruları araştırılıyor. Peki, ÇYDD burs başvurusu başladı mı, burs başvurusu nasıl yapılır?


Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu yıl da maddi durumu yetersiz olan, burs başvuru koşullarını sağlayan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak maddi destek sunacak. ÇYDD burs başvurusu başladı mı, burs başvurusu nasıl yapılır?

ÇYDD burs başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır?

ÇYDD burs başvuruları başladı. ÇYDD resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre son başvuru tarihi 1 Ekim.

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı için; Ortaöğretim/Üniversite yeni başvuruları başladı. Yeni burs başvuru işlemleri 1 Ekim tarihine yapılabilecek.

Başvuru linki: https://portal2.cydd.org.tr

*Kayıt yenileme işlemleri tarihleri 27 Eylül’de başlayacaktır.

ÇYDD bursu ne kadar?

2021 – 2022 eğitim öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere 320 TL karşılıksız burs verilecek.

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