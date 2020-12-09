Cyberpunk 2077 çıktı mı? Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar olacak? Gereksinimleri…

Oyun dünyası uzun yıllardır Cyberpunk 2077’yi bekliyordu. Cyberpunk 2077, 3 kez ertelenmenin ardından yakında çıkıyor. Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 gereksinimleri ve fiyatı…
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak duyurulan Cyberpunk 2077, üç kez ertelenmenin ardından 10 Aralık 2020'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyun, PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alacak.
CYBERPUNK 2077 FİYATI
Oyunun Türkiye'deki ön sipariş fiyatı PC'de 249 TL iken, Playstation tarafında 459 TL olarak belirlendi.
CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 10DirectX 12
İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470
Depolama: 70 GB HDD (SSD önerilir)
Önerilen
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
DirectX 12
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon R9 Fury
Depolama: 70 GB SSD