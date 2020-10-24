Netflix tartışma yaratan dizi nedeniyle 10 kat abone kaybına uğradı

ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'in tüm dünyada tartışma yaratan dizisi Cuties (Minnoşlar) nedeniyle rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix’in on kat abone kaybına uğradığı açıklandı.

Çocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçeye Minnoşlar olarak çevrilen Fransız yapımı Cuties isimli film nedeniyle Netflix 'e tepkiler dinmiyor.

Abonelik analiz sitesi verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal sayısının 10 kat artığı ifade edildi.

Öte yandan film çocuk istismarı tartışmasıyla bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kriz neden olmuş, RTÜK konuya el atarak filmin Türkiye’de yayınlanmasını önlemişti.

Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini göstermişti.