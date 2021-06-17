CureVac aşısı nedir, hangi ülkenin? Curevac korona aşısı etkinlik oranı kaç?

Elon Musk'ın sık sık gündeme taşıdığı CureVac aşısının ara sonuçları ortaya çıktı. mRNA tabanlı aşının corona virüsüne karşı yüzde 47 etkinlik oranı olduğu belirtilince, şirketin hisse değeri yüzde 50 düştü. Peki, CureVac aşısı nedir, hangi ülkenin?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşılama süreci tüm hızıyla devam ediliyor. Salgın sürecinde sosyal medyadan paylaştığı tweetlerle kripto para borsası başta olmak üzere büyük etki yaratan milyarder girişimci Elon Musk, CureVac aşısıyla ilgili de görüş belirtmişti Almanya merkezli CureVac şirketinin geliştirdiği aşının ara etkinlik sonuçları ortaya çıktı. Pfizer-BioNTech gibi mRNA tabanlı bir aşı üzerinde çalışan CureVac, 40 bin gönüllünün katıldığı denemeler gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşının corona virüsüne karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip olduğu belirtildi. Nisan ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, aşının birkaç ay içinde onay almasının muhtemel olduğunu söyledi. Rakiplerinin yüzde 90’ların üzerindeki etkinlik oranlarına kıyasla CureVac’ın bu sonuçlarla kullanım onayı alması zor göründüğünden şirketin hisselerinin değeri yüzde 50 düştü.

CureVac aşısı nedir, hangi ülkenin?

Alman ilaç devi Bayer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısıdır.

Bayer, 2022 yılında 160 milyon doz CureVac aşısı üreteceğini açıklamış, bunun için şirketin Almanya'nın Wuppertal bölgesindeki fabrikanın kullanılacağını bildirmişti.

CureVac, 40 bin gönüllünün katıldığı denemeler gerçekleştirdi. Sonuçlara göre aşının corona virüsüne karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip olduğu belirtildi.

‘Bir şekilde katkı sağlarız’

Şirketin CEO’su Franz-Werner Haas, denemeleri tamamlayacaklarını söylerken, “Aşı için çok büyük bir ihtiyaç var. Bir şekilde katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Bloomberg’in haberine göre deneme sonuçlarının ardından şirketin hisselerinin değeri yüzde 50 düştü.