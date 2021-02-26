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Cüneyt Arkın en büyük korkusunu paylaştı!

26 Şubat 2021 Cuma - 10:49 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 10:49

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından en büyük korkusunu paylaştı. 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum' diyen Arkın'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.


Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
 
Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulundu.
 
 
 
"EŞİMİ KAYBETMEKTEN KORKUYORUM"
 
Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade etti. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum" diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.

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