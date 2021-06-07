Cumrocket Coin nedir? Elon Musk manipüle etti, Cumrocket Coin rekor kırdı!

NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin, Elon Musk'un tweetleriyle yükseldi. Bu gelişmenin ardından kripto parası olan yatırımcılar da Cumrocket Coin hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Elon Musk kripto para piyasalarını etkileyen tweetleri ile yeniden gündemde. Son olarak Elon Musk, attığı bir tweetle Cumrocket Coin'in fiyatını yükseltti. Kripto para piyasaları ile ilgilenen pek çok kişi de son gelişmeleri araştırıyor. Peki, Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin ne kadar oldu? İşte detaylar...

NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle bir tweet atan Elon Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.

Musk son attığı tweetler ile ilgili "Aya çıkacak" yorumları yapıldı.

Paylaşımında "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk sayesinde kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

CUMROCKET COİN NEDİR?

Belli bir kuruluşun, işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmaları ile ortaya çıkan CumRocket projesi, işlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek adına, Binance Smart Chain altyapısı kullanılarak oluşturuldu.