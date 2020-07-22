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Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu hayatını kaybetti

DHA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:08 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 16:08

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden olan Mukime Furatoğlu, 106 yaşında hayatını kaybetti.


Amasya'da, 48 yıl önce emekli olduktan sonra Merzifon'da yaşamaya başlayan Mukime Furatoğlu, solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu.
 
 
Solunum cihazına bağlı şekilde tedavisine evinde devam edilen Furatoğlu, dün yaşamını yitirdi.
 
 
Furatoğlu için Karamustafa Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Furatoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile çok sayıda öğrencisi katıldı. Kılınan namazın ardından Furatoğlu, Merzifon Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 

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Amasya Mukime Furatoğlu Cumhuriyet
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