29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,2000 0.47
USD 9,6070 0.83 ALTIN 554,030 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhuriyetimiz 98 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı...

ANKARA (AA)  |  29 Ekim 2021 Cuma - 10:16 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 11:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki  devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i  ziyaret etti. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının  ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP  Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı  Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.
 
 
Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine  bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 
 
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın  gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve  kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları  pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını  artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz  çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle  boğuştuğu bir dönemde, Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanlarında  elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi  zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023  hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."
 
 
Törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.
 
 

ETİKETLER

Cumhuriyet anıtkabir Cumhurbaşkanı Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.