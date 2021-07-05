İddianamede uyuşturucu baronu Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Arslantaş, Cemal Deniz Şahan, Handan Kaymaz, Perry James Young ve Uğur Bülent Göçer hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme! Ve kabul edildi
05 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:36 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 15:36