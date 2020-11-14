Cumhuriyet koşusu ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat kaçta? İşte atlar ve jokeyler!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak.
CUMHURİYET KOŞUSU VE CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU ATLARI VE JOKEYLERİ
DISTANT SHINING - GÖKH.GÖKÇE
FINESSE - S.KAYA
KUZEY KAFKASYALI - H.KARATAŞ
LONG RUNNER - G.KOCAKAYA
MISTER GÖRKEM - A.ÇELİK
ZAFER ATEŞİ - H.ÇİZİK
THE LAST ROMANCE - A.KURŞUN
LORD OF GAME - A.SÖZEN
UĞURBEY - M.KAYA
CUMHURİYET KOŞUSU ATLARI VE JOKEYLERİ
ACI DİLLİ FATİH - B.KURDU
BATMAN ASLANI - T.YILDIZ
CEVHER - MÜS.ÇELİK
EGEBERK - K.TOKAÇOĞLU
KARAMUSTAFA - G.KOCAKAYA
OĞUZBOYLU - H.ÇİZİK
TAYKUT - Ö.YILDIRIM
YELTAY - M.AKYAVUZ
AKYAKA - S.BOYRAZ
ANAYURT - A.KURŞUN
BABAİSMAİL - M.KAYA
BALALAYKA - A.ÇELİK
DEMİRPERDE - A.SÖZEN
SÜRGÜNTAY - H.KARATAŞ
YOLLARAZ - V.DEMİR
DÜŞLEM - S.KAYA
SANBERK - O.ÖZTÜRK
ULUBAŞ - M.ÇİÇEK