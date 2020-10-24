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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:43 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 12:43

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik genelge yayımlandı. Genelgeye göre 100. yıl kutlamaları İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülecek. Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığınca oluşturulacak web sitesinde yayımlanacak.


 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı  dolayısıyla yapılacak kutlamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi  Gazete'de yayımlandı. 
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede,  milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş  Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık  destanı yazdığı vurgulandı.  Yüce milletin, kudret ve iradesiyle vatan edindiği Anadolu  topraklarını parçalanmaktan kurtardığı belirtilen genelgede, "Bu mücadele  süresince milletimizin en büyük güç kaynağı istiklal ve istikbaline olan  sarsılmaz inancı olmuştur. Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere  Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı  temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır." ifadesine yer verildi.
 
 Bu kapsamda 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı  koordinesinde yürütülecek. Kutlamalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının  katılımıyla gerçekleştirilecek her faaliyet, İletişim Başkanlığınca oluşturulacak  bir kurul tarafından planlanacak ve yürütülecek.  Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere  ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak. Yürütülen  faaliyetler için ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan  bütçe talep edilebilecek ve İletişim Başkanlığınca uygun görülen sponsorluk veya  hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.
 
Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo,  afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim  Başkanlığınca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacak.  Kurumsal kimliğe uygun olarak oluşturulacak "100. Yıl Logosu" tüm kamu kurum ve  kuruluşlarınca resmi yazışmalarda kullanılacak.  Genelge ile 2023 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerin Cumhuriyet'in  100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her  türlü destek, yardım ve kolaylığın, kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeden  sağlanması istendi.
 
  

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