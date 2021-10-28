Cumhuriyet Bayramı mesajları ve 29 Ekim sözleri! Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ile resimli Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları seçenekleri!

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ve Cumhuriyet Bayramı mesajları hakkındaki aramalar yoğunlaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Cumhuriyetimizin 98. yılında sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla paylaşım yapacaklar ise Cumhuriyet Bayramı mesajları araştırmasına başladı. 29 Ekim ile ilgili sözler ve Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. İşte sizin için derlediğimi Cumhuriyet Bayramı mesajları ve 29 Ekim sözleri...

29 Ekim Bumhuriyet Bayramı sözleri, mesajları arama motorlarından en çok sorgulanan konulardan biri oldu. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü nedeniyle paylaşım yapmak isteyenler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ile resimli Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları seçeneklerini sorguluyor. İşte 29 Ekim sözleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI İLE 29 EKİM SÖZLERİ

Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

"Efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz" diyen bir milletin torunları olduğum için gurur duyuyor Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Koruyuculardan olmanız dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Bu duygularla cumhuriyetinizi tebrik ediyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.