29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl dönümüne az bir süre kala vatandaşlar tatil araştırmasına başladı. 29 Ekim’in hangi güne denk geleceği ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. 1923 yılından beri kutlanan Milli Mücadele günü bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmî tatil mi, kaç gün tatil olacak?

Milli Bayram Cumhuriyet Bayramı bugünün anlam ve önemini araştırırken, 29 Ekim tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından da Cumhuriyet Bayramı’nın hangi güne denk geleceğini, tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil? 29 Ekim resmi tatil mi? tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet hangi gün, ne zamana denk geliyor?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 resmî tatil takvimine göre, bu sene 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma günün de katılması durumunda hafta sonu tatili ile 5 gün olacak.

29 EKİM NE ZAMAN CUMHURİYET BAYRAMI İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet ilan edildiğinde 29 Ekim günü bayram ilan edilmemişti. 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenliklerin halk tarafından kendiliğinden organize edilmesi ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmaya başlandı. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi ve bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi, 18 Nisan'da da karara bağlandı. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi.

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm haline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırıldı ve kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 29 Ekim "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.