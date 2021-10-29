Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri burada! Kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, 29 Ekim Atatürk sözleri

Cumhuriyet Bayramı sözleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları günün anlam ve önemine istinaden en çok sorgulanan konuların başında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nı 98. Yılını kutlamak, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyenler arama motorlarına yöneldi ve Cumhuriyet Bayramı mesajları araması yapmaya başladı. Biz de 29 Ekim Atatürk sözleri ile Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri, mesajları derledik.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve Atatürk sözleri günün en yoğun aranan konu başlıkları oldu. Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta etkinliklerle kutlanırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilecekleri söz ve mesajları sorguluyor. İşte Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri ve kısa, resimli, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER (29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI)

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

Cumhuriyet”in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun…

ATATÜRK'ÜN 29 EKİM SÖZLERİ (ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ)

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur."

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz."

"Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız."

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."