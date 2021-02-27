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Cumhuriyet altınlarına ASELSAN güvencesi geliyor

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 17:49 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 17:49

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altınlarının güvenliği savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyle sağlanacak.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı koordinasyonunda "çoklu kullanıma" uygun geliştirilen teknolojiler  ulaşımdan sağlığa, enerjiden tarıma, çevreden inşaata kadar birçok alanda  kullanılırken farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların talepleriyle bu  örneklerin sayısı artıyor.
 
ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasındaki  stratejik iş birliği ile bu alanlara bir yenisi eklendi. Taraflar, biyometrik  altın tanımlama ve takip alanında iş birliği protokolü imzaladı.
 
İş birliği kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün  ürettiği Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe  karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı  olup olmadığı tespit edilecek.
 
Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde  kullanılması ve başka olası uygulama alanlarında iş birliği hedefleniyor.
 
Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında Darphane ve Damga Matbaası  Genel Müdürlüğünce basılıyor. Ağırlıkta, ayarda ve kalitede güven ile standardı  sağlamak üzere Cumhuriyet altını sadece Darphane tarafından üretiliyor.
 
Darphane, kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine  Cumhuriyet altını üretimi yapıyor. Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet  ziynet altınları olmak üzere 2 tür bulunuyor. Her 2 türün de ağırlığa göre  beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşidi  kullanılıyor.
 

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ASELSAN Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
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