Cumhuriyet 98 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine mesajı yazarak imzaladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.