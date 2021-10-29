Cumhuriyet 98 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'e gitti. Protokol, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata'nın huzuruna çıktıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu başladı. Devlet Erkanı saygı duruşunun sona ermesiyle İstiklal Marşı'nı okudu.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine mesajı yazarak imzaladı.
Erdoğan'ın mesajı şöyle:
Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.
Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.