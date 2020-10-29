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Cumhuriyet 97 yaşında! Saatler 19.23'ü gösterdiğinde...

29 Ekim 2020 Perşembe - 7:46 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 7:46

29 Ekim kutlamaları kapsamında bugün saat 19.23’te tüm Türkiye balkonlardan, pencerelerden hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyecek.


Akdeniz’in Türkiye için önemine dikkat çekmek ve bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak için Cumhuriyetin 97. yıldönümüne özel olarak Akdeniz’de 9 noktada, 7 şehirde 97 dalgıçla sualtı etkinliği yapılacak. Bu proje kapsamında ilk olarak Kekova’da Büyük Cumhuriyet Konseri ile eş zamanlı şekilde dalış gösterileri ve ışık şovları yapılacak.
 
29 Ekim’deki Büyük Cumhuriyet Konseri ve sualtı gösterileri, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak.
 
GALATA’DA GÖRSEL ŞÖLEN
 
Konser ve gösteri eş zamanlı olarak Galata Kulesi’ne de yansıtılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kutlamaları “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 19.23’te İstiklal Marşımız’la başlayacak ve canlı yayınlanacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile coşkuyla kutlayacağız” dedi.

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