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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Sorunu çözmenin tek yolu bu'

09 Ekim 2020 Cuma - 12:47 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 12:47

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının Cenevre'de görüşmesine ilişkin, "Yalnızca ateşkes çağrısı yapıyorlarsa, bu son 30 yılda olanların tekrarından başka bir şey olmayacak. İşgali sona erdirmek için detaylı bir plan içermiyorsa başarısız olacağı neredeyse kesindir." dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar merkezli Al Jazeera English televizyonunda gündeme  ilişkin soruları yanıtladı.
 
Dağlık Karabağ meselesine ilişkin "Türkiye neden bu krize diplomatik  bir çözüm istemiyor?" sorusuna Kalın, diplomatik çözümü desteklediklerini  belirterek, AGİT Minsk Grubu'nu, "mevcut çatışmaları sona erdirmek için belirli  yönergelere sahip" ve özellikle "Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından   işgalini sona erdirmenin bir yolunu bulmaya yönelik", eyleme geçirilebilir yeni  bir teklifle fiilen bir takvim oluşturmaya çağırdıklarını söyledi.
 
Kalın, AGİT Minsk Grubu'nun Güney Kafkasya'daki bu soruna son vermek  için aslında "çok az şey" yaptığını dile getirerek, Azerbaycanlıların da talep  ettiği şeyin, yeni bir yol haritası bulmak olduğuna dikkati çekti. Kalın,  "Ateşkese evet, ama ateşkes sürdürülebilir olmalı ve bunu sürdürülebilir kılacak  tek şey, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalini sona erdirmekten  bahsetmektir." ifadesini kullandı.
 
Dağlık Karabağ'ın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Azerbaycan  toprağı olduğunu vurgulayan Kalın, "Diplomatik çözüme evet ama bunun  Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son verecek bir takvim ve yol haritası  ile birlikte gelmesi gerekiyor." dedi.
 
"Yalnızca ateşkes çağrısı yapıyorlarsa, bu son 30 yılda olanların tekrarından başka bir şey olmayacak"
 
 "O halde Cenevre'ye giden Fransız-Rus ve ABD temsilcilerinin bir yol  haritasını çıkarmaya başlama çabalarını destekliyor musunuz?" sorusuna Kalın,  "Yalnızca ateşkes çağrısı yapıyorlarsa, bu son 30 yılda olanların tekrarından  başka bir şey olmayacak. İşgali sona erdirmek için detaylı bir plan içermiyorsa  başarısız olacağı neredeyse kesindir." yanıtını verdi.
 
Sözcü Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın bu bölümünü işgal ettiği  1990'larda bir milyondan fazla Azerbaycanlının Dağlık Karabağ'dan kaçmak zorunda  kaldığına dikkati çekerek, bu çatışmaların sona ermesini istediklerini ve  sivillerin veya başkalarının zarar görmesini istemediklerine işaret etti.
 
Güney Kafkasya'daki tüm "insanlığın acılarına", "kavgalarına" ve bu  çatışmaya bir son vermek istediklerini aktaran Kalın, "Ama Minsk Grubu inandırıcı  olacaksa ve bu noktada bu çatışmayı sona erdirmek için herhangi bir siyasi ve  ahlaki otorite talep edecekse, işgali sona erdirmek için de ciddi bir çalışma  başlatması gerekir." değerlendirmesini yaptı.
 
"Azerbaycan topraklarının bu işgalinin sona ermesini görmek isteriz"
 
Kalın, "Burada Türkiye'nin rolü nedir, neden Türkiye bu çatışmada tam  olarak bu kadar güçlü bir pozisyon alıyor?" sorusuna, "İki nedenden dolayı."  yanıtını verdi.
 
Sözcü Kalın, öncelikle Güney Kafkasya'da yaşananların Türkiye'yi  doğrudan ilgilendirdiğini ve Türkiye'nin sınırlarını, bölgesini Azerbaycan,  Gürcistan ve daha büyük Kafkas bölgesi ile ilişkilerini etkilediğini söyledi.
 
Öte yandan, Türkiye'nin Azerbaycan ile çok özel ilişkileri olduğunu  aktaran Kalın, "Kendimize 'Bir millet iki devlet' diyoruz. Azerbaycan ile diğer  birçok kültürel, ekonomik, siyasi, diplomatik anlaşmalara ek olarak uzun süredir  devam eden bir askeri anlaşmamız var. Azerbaycan topraklarının bu işgalinin sona  ermesini görmek isteriz." ifadesini kullandı.
 
Ermeni vatandaşlarının onlarca yıldır Dağlık Karabağ bölgesinde  yaşadığının belirtilmesi üzerine ise Kalın, Ermeni nüfusunun Sovyet Sosyalist  Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB)  altında Azerbaycanlılarla birlikte orada  yaşadıklarının bir gerçek olduğunu söyledi.
 
Kalın, Azerbaycanlıların, Dağlık Karabağ özgürlüğüne kavuştuktan  sonra, diğer vatandaşlar gibi orada yaşayan Ermenilerin de haklarına, din, kültür  ve kimlik gibi özgürlüklerine sahip olacaklarını hep söylediklerine dikkati  çekti.
 
Sözcü Kalın, bütün BM kararlarına göre Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı,  tıpkı İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiği gibi işgal ettiğini  belirterek, bunun hukuki ya da siyasi bir tartışmasının olamayacağını dile  getirdi.
 
 "Geçmişte Ermeni işgalinden önce Azerbaycanlılar ve Ermeniler bir  arada yaşıyorlardı"
 
"Türkiye, Ermeniler Dağlık Karabağ bölgesini terk edene kadar,  Ermeniler onlarca yıldır orada yaşayan vatandaşlarını tamamen geri çekene kadar  bu işin içinde kalacak mı? Türkiye ne oluncaya kadar bu mücadeleye devam edecek?"  sorusuna Kalın, "Hiç kimse sivil Ermenilere Dağlık Karabağ'ı terk etme çağrısı  yapmadı." yanıtını verdi.
 
Dağlık Karabağ özgürleştikten sonra orada uzun yıllardır yaşamaları  nedeniyle Ermenilerin orada kalma haklarına sahip olacağını aktaran Kalın,  "Dediğim gibi geçmişte Ermeni işgalinden önce Azerbaycanlılar ve Ermeniler bir  arada yaşıyorlardı. Ancak Ermeni işgalinden sonra bir milyondan fazla  Azerbaycanlının Dağlık Karabağ'dan kaçmak zorunda kaldığını ve hatırladığım  kadarıyla son 30 yılda yaklaşık 40 bin kişinin öldüğünü unutmayalım."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Sözcü Kalın, bölgedeki barış ya da ateşkesin sürdürülebilir olması  için "işgali sona erdirecek" bir plana dayanması gerektiğini ve bu sorunu  çözmenin tek yolunun bu olacağı vurgusunu yineledi.
 

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İbrahim Kalın Ateşkes Dağlık Karabağ
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