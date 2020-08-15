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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Robert C. O’Brien ile görüştü

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 0:20 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 0:20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Robert C. O’Brien ile görüştü.Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı.Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.

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Türkiye ABD İbrahim Kalın
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