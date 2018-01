Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her türlü tedbiri aldık

Dün bu konunun MGK 'da da detaylı bir şekilde ele alındığını vurgulayan Kalın, "MGK bildirisine de yansıtıldı. Bu oluşumdan bağımsız olarak, bu böyle olur olmaz, başka şekillerde olur olmaz, Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her türlü gelişmeye karşı her tür tedbiri almıştır, bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK 'dan gelsin, ister PYD/YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir. diye konuştu.