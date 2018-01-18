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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her türlü tedbiri aldık

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 20:42 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 20:42

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri aldığını belirterek, "Bundan sonra da almaya devam edecektir" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT World Research Center ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet  Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından düzenlenen "100 Yıl Sonra: Cihan Harbi"  uluslararası panelinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Bir gazetecinin, Suriye'nin kuzeyinde sınır birliğinin oluşturulması  konusunda ABD'den çeşitli açıklamalar geldiğini, daha sonra da ABD Dışişleri  Bakanı Rex Tillerson'ın açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Kalın, geçen  hafta koalisyon sözcülerden birinin yaptığı açıklama üzerine bu konunun kamuya  mal olduğunu anlattı.
 
Kalın, daha önce yaptıkları istişarelerde de Amerika Birleşik  Devletleri'nin Suriye sahasında PYD ve YPG'ye verdiği desteğin şekli, biçimi,  zamanı ne olursa olsun yanlış politika olduğunu ifade ettiklerini hatırlarak,  şöyle devam etti:
 
"Bu yapılan açıklamanın tabii eğer bir hakikat payı varsa kabul  edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. İki temel sebepten dolayı; bir bu  Türkiye'ye doğrudan ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak bir yapılanmadır, iki  Suriye ile ilgili olarak Cenevre ve Astana süreçleri devam ederken Suriye'nin  toprak bütünlüğüne balta vuracak, bunu adeta imkansız hale getirecek bir adım  olacaktır. Şimdi bizim bu tepkilerimiz üzerine bildiğiniz gibi sadece biz değil  Rusya, İran, Irak, Irak Başbakanı da bu konuda tepkilerini dile getirdi, çünkü  öngörülen bu sınır gücünün Irak sınırında da görev alması gibi bir şeyden  bahsediliyordu. Fakat sayın Dışişleri Bakanımızın Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı  telefon görüşmesi, bizim diğer temaslarımız bugün dışişleri bakanları bir konuşma  ve mesajla böyle bir gücün olmayacağını, bunun yanlış ifade edildiğini, yanlış  açıklama yapıldığını, yanlış kişilerin konuştuğunu söyledi. Şimdi biz açıkçası bu  süreci takip edeceğiz, gerçekten söylendiği gibi böyle bir güç oluşumunun söz  konusu olmadığımı mı hakikat? Yoksa sahada birtakım hareketliliklerin olduğu ama  bunun başka isimler altında yapılacağı şeklinde mi? Biz bunu yakından takip  edeceğiz. Çünkü daha önce de bildiğiniz gibi PYD ve YPG'ye verilen desteği SDF,  SDG başlığı altında bir meşrulaştırma çabasının olduğunu gördük. Dolayısıyla  burada benzer bir yola mı gidilecek, yoksa gerçekten Türkiye'nin  hassasiyetlerini, Suriye sahasının gerçeklerini dikkate alarak bir değerlendirme  mi yapılacak, biz bunu yakından takip edeceğiz. Temaslarımız bu konuda sürecek."
 
Dün bu konunun MGK'da da detaylı bir şekilde ele alındığını vurgulayan  Kalın, "MGK bildirisine de yansıtıldı. Bu oluşumdan bağımsız olarak, bu böyle  olur olmaz, başka şekillerde olur olmaz, Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit  teşkil edecek her türlü gelişmeye karşı her tür tedbiri almıştır, bundan sonra da  almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur,  başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister  PYD/YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her  tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan,  yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya  devam edecektir. diye konuştu.
 
"PYD ve YPG, Suriye Kürtlerini temsil etmez"
 
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir gazetecinin "Genelkurmay  Başkanı ile MİT Müsteşarı bugün Rusya'ya gitti. Orada nasıl görüşmeler  yapacaklar? Türkiye-Suriye hava sahasını kullanabilecek mi? Akabinde Suriye'den  bugün gelen bir açıklama var, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, biraz  önce bir açıklama yapmış 'Biz Afrin operasyonunu bir saldırı olarak algılarız ve  uçakları düşürmeye hazırız' tarzında bir açıklaması var. Ne dersiniz?" sorusu  üzerine, şunları kaydetti:
 
"Operasyonel detaylara girmeden şunu söyleyeyim; Dün MGK'da yapılan  değerlendirmeler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın  Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız bugün Moskova'dalar ve şu an  görüşmelerini yapıyorlar. Sadece Afrin konusunu değil, Suriye sahasında yaşanan  bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla  görüşmeler yapıyorlar. Bildiğiniz gibi Afrin'de yaşanan hadiseler var. Afrin  tarafından Türkiye'ye dönük atışlar var, tacizler var, saldırılar var. Geçmişte  bizim bundan dolayı yaşanmış can kayıplarımız var. Bütün bunları önlemek için  Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin sınır güvenliğini ileri  bir noktada sağlamak amacıyla Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bunu  yaparken tabii ki biz Astana sürecinde yer alan paydaşlarımızla, diğer ülkelerle  bunların istişarelerini yaparız, koordinasyonun yapılması gerekir. Kendilerinin  bugün yapacağı görüşmeler neticesinde tabloyu tabii ki daha net bir şekilde  göreceğiz. Bu vesileyle ben şunun altını bir defa daha çizmek istiyorum, Afrin,  Münbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı kendi ulusal  güvenliğini korumaya dönük adımların asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir  hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum. Terör örgütü,  propaganda amacıyla zaman zaman bunu işte 'Türkiye Kürtlerin kazanımlarından  rahatsız' diye reklamını, propagandasını yapmaya çalışıyor. Şunun altını tekrar  ısrarla çiziyorum, PYD ve YPG, Suriye Kürtlerini temsil etmez. Orada YPG'nin,  PYD'nin, PKK'nın ideolojisini benimsemeyen, onların terör faaliyetlerine karşı  çıkan ve bundan da mağdur olan Kürtler var. Daha dün Kürt Suriye Ulusal Konsey  Temsilcisi İbrahim Bro'nun yaptığı açıklamalar var. Yani bazen bunlar medyada  görünmüyor. Bro'nun yaptığı açıklamalara baktığınız zaman, hem bu sınır gücü  oluşturulmasında hem PYD'nin, YPG'nin oradaki baskı, zulüm ve terör  politikalarından, faaliyetlerinden ne kadar rahatsız olduklarını açık, net bir  şekilde ortaya koydu. Soçi sürecine giderken de yani Suriye Ulusal Konsey  Toplantısı için bu ayın sonunda Soçi'de yapılacak toplantıda da Suriye toplumunun  bütün temsilcilerinin orada bulunması, temsil edilmesi için yoğun bir çaba sarf  ediyoruz. Bunlar içerisinde tabii ki Araplar da olacak, Türkmenler de olacak,  Kürtler de olacak ama terör örgütleri olmayacak. Bu noktanın altını da özellikle  çizmek isterim, bu vesileyle."
 
"Afrin meselesi bizim ulusal güvenliğimizle ilgili bir konudur"
 
Bir gazetecinin "Amerika'dan gelen son açıklamalar, acaba olası Afrin  operasyonunu etkiler mi?" sorusu üzerine de Kalın, " 'Sınır gücü oluşturulmuyor'  meselesi... Bunlar baştan beri iki ayrı konuydu zaten. Amerikalılar bildiğiniz  gibi Afrin'in onların operasyon alanı içinde olmadığını da ifade ettiler. Afrin  meselesi bizim ulusal güvenliğimizle ilgili bir konudur. Yani Amerikalıların ya  da başkalarının yaptığı açıklamalardan ziyade Türkiye'nin ulusal güvenlik  öncelikleri, bizim karar mekanizmalarımız için belirleyici ve en temel unsurdur."  diye yanıtladı.

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