Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.
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- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'ın açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'ın açıklamasına tepki
DHA | 21 Ekim 2020 Çarşamba - 18:38 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 18:38