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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik görüşme

DHA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 0:03 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 0:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye- ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi" ifadelerine yer verildi. 
 

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