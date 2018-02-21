Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklamalar

Şu anda Amerika'da bulunan bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmeleri ve yargı önüne çıkmalarıdır bizim beklentimiz. Trump yönetimi de somut adımlar atmalı. Bunlar gerçekleştiği taktirde hem ikili ilişkiler normalleşme sürecine girecek hem de Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmek suretiyle bölgenin de istikrarı için önemli adım atılmış olacaktır.

SORU-CEVAP

ANKARA-ŞAM TEMASI OLUR MU?

AB İLE İLİŞKİLER

BBP İTTİFAKA KATILACAK MI?

Cumhurbaşkanımızın güzel isimlendirmesi ile 'Cumhur' ittifakı olarak Türk siyasi hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu. Şu anda AK Parti ile MHP arasında ittifak üzerinde mutabık kalındı. Bununla ilgili de arkadaşlarımız Meclis'e gerekli kanuni düzenlemeyi verecekler. Detayları oradan takip etmekte fayda var. Bu konuda katılmak isteyen başka aktörler olursa, herkese açık. Bütün cumhuru kapsaması beklenir.

Bu haberlerin bir kısmı propaganda amaçlı yapılıyor. Dünkü görüntüler de 40 araçlık konvoyun gitmesi vs. biraz şov amaçlı yapıldığı anlaşılıyor. Hedefi neyse biz bunları dikkate alırız. Hesaba katılır ama bizim Afrin üzerindeki kararlılığımızda en ufak etkisi söz konusu değildir.

İstihbarat örgütleri arasında bu tür görüşmelerin yapılmasının amacı da acil sorunları çözmeye matuftur. Bu görüşmeler yapılabilir.

ZİNA DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili çalışma yapılması talimatını verdi. Adalet Bakanlığımızın çalışmasının detaylarını paylaşırız.

ÖĞRETMEN ALIMI