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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

14 Eylül 2020 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 9:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
 
Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.
 
Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır.
 

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın mesaj
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