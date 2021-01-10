Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar

İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:

Rektör seçimi üniversiteleri politize eder. Tartışma daha sonra başka bir yere kaydı. Konu parti siyaset ine dönüştürüldü buna da tepki geldi doğal olarak. Rektörün yetkinliği tartışılmıyor. Bütün üniversitelere atamalar böyle yapılıyor. Bir partinin dediğim gibi kendi siyasi gündemine eklemlemeye çalışması Boğaziçi Üniversitesi'ne haksızlık. Üniversitenin rektörünün performansına bakılır.

Bir siyasi partinin dar siyasi gündemine alet ediliyor konu. Rektörün yapacağı katkılar tartışılmıyor. Rektörden bağımsız olarak usulü tartışıyorlar.

Konu başka bir zemine kaydırıldı. Üniversitesi öğrenciler, akademisyenler kendi tartışma zeminlerinde bu konuyu devam ettirselerdi daha sağlıklı olacaktı. Konu siyasallaştırıldı. Üniversite kendi haline bırakılırsa üniversite öğrencileriyle, akademisyenlerle YÖK görüşme yapabilir. Daha yeni atanmış rektör.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Burada Kılıçdaroğlu'nun ifadesi son derece tehlikeli ifadedir. Cumhurbaşkanına oy veren insana saygısızlıktır. Muhalefetin demokrasiyi özümseyemediği anlamına gelir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu düzeltmesi gerekir. Milletin iradesine saygısızlıktır bu her şeyden önce.

DARBE İMASI TARTIŞMALARI

Türkiye'de darbeler dönemi sona ermiştir. Fakat hala bu darbe söylemini gündemde tutmaya çalışan bir kesim olduğu da gerçek. Bu konularda açıklama yapan kişileri görüyoruz. Bu bazen bir kişi, bazen bir grup, bazen de bir grubun temsilcisi oluyor. 27 Mayıs darbesi için şunlar olsaydı bunlar olmazdı demek. Siyasi analiz yaparken bugünün siyasetiyle iç içe geçtiğini gözardı etmemek lazım. Bizim demokrasimiz o kadar kırılgan dönemlerden geçti ki. Neredeyse biz 10 yılda bir bunları yaşadık. Birileri bunları çağrıştıracak şeyler kullandığında demokratik refleksin harekete geçmesi normal. Bu darbelerde bildiğiniz ordu yönetime el koydu. FETÖ terör örgütü 251 insanımızı şehit etti. Meclisimiz bombalandı. ABD Kongresi'ni basan o güruh nasıl tarif edildi. 'Bu bir darbe girişimidir' dediler.

ERKEN SEÇİM

Siyaset dinamik bir süreç. Her bir siyasi partinin belli ilkeleri vardır. 2023 seçimlerine 2.5 yıl var yaklaşık. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde süreci devam ettirecek.

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞÜR MÜ?

Cumhurbaşkanı kapıyı hiçbir lidere kapatmadı. Şu anda böyle bir şey gündemde değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olarak seçimlere girdi hepsini de kazandı. Şimdi normal şey de Tayyip Erdoğan 'ın kendi tabanını, gücünü düşündüğünüz zaman ve bu gücünü de hala koruyor. Şimdi bunun rahatlığı varken 50+1 diye hedef koydu kendisine. Kendisi başta olmak üzere ekibi gece gündüz çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletin iradesini önceleyen, sandıkta ancak bu noktaya gelirseniz iktidar olursanız bakış açısını ifade ediyor.

ABD'DE KONGRE'DE YAŞANAN OLAYLAR

Şimdi tabii 6 Ocak ABD siyasi tarihinde bir siyasi kırılma noktası. 'Biz bu seçimi tanımıyoruz' sloganlarıyla basması çok endişe verici bir durum. 20 25 bin kişi vardı herhalde. ABD'nin farklı eyaletlerinden kalkıp geldiler. Bu kadar insan ABD'nin farklı eyaletlerinden buraya geliyorlar. Baktığınız zaman çok daha büyük kitleden bahsediyoruz. Ama oraya giden kitle bu vandalizmi yaptı ve yöneticiler de siyasiler de bu bir darbe girişimidir dedi. Bu kitleyi Trump ortaya çıkartmadı ama kanalize etti. Bu kitle şu anda cumhuriyetçi partinin önünde de bir sorun olarak duruyor. Burada Trump ne yapar 10 günü kaldı. 2024'e dönük bir araç olarak kullanır mı, kullanmak ister mi? Muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olamaz.

TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ

Biden başkan yardımcısıyken Türkiye'ye 4 defa gelmiş bir siyasetçi. Gayet olumlu Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade ediyorlar. Gelen ekibin de Türkiye'yi tanıyan, çalıştığımız kişilerdi. Daha profesyonel daha kurumsal belki daha ilkesel ilişkilerin kurulabileceği bir ekip olarak görülüyor. Türkiye'ye önemli rol biçen bir perspektife sahipler. İktidara geldikten sonra göreceğiz.