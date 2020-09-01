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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya'ya ironik cevap

01 Eylül 2020 Salı - 19:24 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 19:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.


Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.
 
Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

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İbrahim Kalın Susanne Raab Avusturya
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