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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'nin yaptırım düşüncesine tepki

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 19:00 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 19:36

İbrahim Kalın, AB Konseyinin Türkiye’ye yaptırım düşüncesinin "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek liderlere bundan kaçınma çağrısı yaptı.


Kalın, Washington DC Merkezli düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın  internet üzerinden düzenlediği "Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı panele  katıldı.
 
Uluslararası düzenin özellikle de Kovid-19 salgınının ardından  değişmeye başladığını ancak Türkiye'nin hala Batı ittifakının bir parçası  olduğunu vurgulayan Kalın, "Bizim hala NATO'nun bir parçası olmamız, AB'ye tam  üye olup, Batı ittifakının güçlü bir ortağı ve müttefiki kalmayı istememiz Orta  Doğu ülkeleri ya da Rusya ile iyi ilişkilerimiz olmayacağı anlamına gelmez."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Kalın, Türkiye'nin terörle mücadele gibi konularda attığı adımların  yanı sıra, insan onuru ve hayatının öncelikli olduğu bir dış politika izlediğini  de anımsattı.
 
"Türkiye'ye karşı yaptırım ve tehdit dili hiçbir zaman işe  yaramamıştır"
 
Yarınki AB Zirvesinde Türkiye'ye yaptırım konusunun da gündeme  geleceğinin anımsatılması üzerine Kalın, "Bugün AB Zirvesinin Türkiye hakkındaki  taslak açıklamasını okudum. Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek  hayal kırıklığıydı. Umarım Avrupalı ve AB'li liderler bundan kaçınır. Türkiye'ye  karşı yaptırım ve tehdit dili hiçbir zaman işe yaramamıştır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Kalın, bu tarz tehdit ve yaptırım dilinin her zaman ters teptiğinin  altını çizerek, "Biz pozitif bir ajandaya sahip olmak istiyoruz. AB ile yine bir  sayfa açıp AB üyeliği sürecinde ilerlemek istiyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin geniş jeopolitik ve jeostratejik ajandasının AB üyesi  ülkelerin kişisel sığ ajandalarının kurbanı olmaması gerektiğini belirten Kalın,  "Evet bazı ülkelerle belirli konularda farklılıklarımız var, ancak bu  farklılıkların AB ile ilişkimizin parametrelerini belirlemesine izin  vermemeliyiz." görüşünü paylaştı.
 
"Doğu Akdeniz konusunda daha önce de dediğim gibi herkesle ön  koşulsuz konuşmaya hazırız"
 
Kalın, Türkiye'nin uzun süredir Kıbrıs konusunda çözüm önerileri  sunduğunu ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafının bu çözümleri kabul etmediğini  belirterek, Türkiye'nin buna rağmen sabırlı davrandığını, Birleşmiş Milletler  öncülüğündeki müzakerelere ve 2017'de Crans Montana'ya katıldığını anımsattı.
 
Kıbrıs konusunda AB üyesi ülkelerin tutumunu da eleştiren Kalın, "AB  yetkililerine söz verip tutmayanın kim olduğunu sorabilirsiniz. Bazı AB üyesi  ülkeler bize gelip Güney Kıbrıs'ın şartlarını kabul etmemiz gerektiğini söylüyor.  Bunu neden yapalım? Biz adanın bütünlüğü için çalışıyoruz ancak ne yazık ki Güney  Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını hiçbir zaman muhatabı olarak kabul etmedi."  dedi.
 
Kalın, Yunan tarafının AB Zirvesi bitene kadar Türkiye ile konuşmaya  yanaşmadığına işaret ederek, "Bu durum bana Yunanistan'ın bu zirveden Türkiye'ye  yaptırım çıkmasını umduğunu düşündürüyor. Emin olun böyle bir şey sadece  Türkiye-AB ilişkileri için değil, Türkiye-Yunanistan ilişkileri için de zararlı  olur." diye konuştu.
 
Doğu Akdeniz'deki enerji için de herkesin masada olacağı bir  konferansın verimli olabileceğini belirten Kalın, "Bildiğiniz üzere Mısır ile,  İsrail ile bazı konularda anlaşmazlığımız var. Ancak, Doğu Akdeniz konusunda daha  önce de dediğim gibi herkesle ön koşulsuz konuşmaya hazırız." mesajını verdi.

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İbrahim Kalın AB AB Konseyi
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