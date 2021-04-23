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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 1915 olaylarına ilişkin paylaşım

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 22:40 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 22:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 1915 olaylarına ilişkin, "Tarihi dar bir siyasi gündem için kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Kalın, Twitter'dan Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni  Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun 1915 olaylarına ilişkin Anadolu  Ajansına (AA) yaptığı açıklamayı paylaşarak, "Tarihi dar bir siyasi gündem için  kötüye kullanmak ne geçmişe ne de bugüne yardımcı olur. Kimsenin ortak acımızı ve  tarihimizi manipüle etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı  Şirinoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Meseleye siyasi saiklerle müdahil olanlar,  ABD, AB ve diğer bazı ülkeleri iyi niyetli yaklaşımdan uzak görüyorum." ifadesini  kullanmıştı.
 

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın 1915 olayları
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